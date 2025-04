Start Cup Lazio 2025, ENEA nel concorso che trasforma idee in imprese

(Teleborsa) - ENEA è tra i promotori dellala competizione regionale che premia ogni anno i migliori progetti di ricerca di startup e spin-off nel campo della salute, ICT, sostenibilità ambientale e produzione industriale. Per partecipare occorre inviare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 23 aprile. Nata nell'ambito del, l'iniziativa è coordinata dall'in partnership con lae con il supporto di università, enti di ricerca e imprese del Lazio."L'obiettivo di Start Cup Lazio è promuovere la diffusione della cultura d'impresa nel sistema regionale della ricerca scientifica sostenendo la creazione e lo sviluppo di startup/spin-off innovative per lo sviluppo della Regione e del Paese. Oltre a premi in denaro, sono previsti servizi a sostegno dell'imprenditorialità come programmi gratuiti di formazione, mentorship, accompagnamento al mercato, incubatori e spazi attivi , menzioni speciali e la possibilità di partecipare al Premio Nazionale Innovazione", spiegaLa competizione è rivolta principalmente a ricercatori, assegnisti di ricerca, dottorandi e studenti provenienti da università ed enti con sede nella Regione Lazio, che intendano valorizzare un'idea innovativa creando startup/spin-off nel territorio regionale.