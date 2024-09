TraWell, firmata lettera di intenti per acquisizione strategica in Nord Europa

TraWell Co

(Teleborsa) -, azienda di riferimento a livello mondiale nei servizi di protezione, deposito bagagli, prodotti e servizi accessori ai viaggiatori, ha firmato, in data 9 agosto 2024, la Lettera di Intenti avente ad oggetto un’operazione di acquisizione strategica di un pacchetto azionario pari al 51% di un competitor attivo nel mercato del Nord Europa nel medesimo settore della società.La società target ha registrato nell’esercizio 2023 un fatturato di oltre € 3.000.000 con un portafoglio di attività in servizi di protezione e deposito bagagli, e gestione di servizi lost & found in aeroporti e stazioni ferroviarie.L'operazione di acquisizione, spiega una nota, è subordinata al completamento positivo della due diligence, che inizia oggi e finisce entro il 30 settembre 2024.Se la due diligence avrà esito favorevole, la lettera di intenti stabilisce che l'operazione dovrà essere conclusa entro il 31 ottobre 2024.