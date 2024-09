Redfish presenta istanza identificazione azionisti e delibera incorporazione controllata

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni industriali specializzata in investimenti in piccole e medie imprese familiari ad elevato potenziale, annuncia l’intenzione di presentare agli intermediariin conformità con la delibera del CdA in data odierna. L’Istanza ha ad oggetto esclusivamente l’identificazione deglisociale con diritto di voto.La presentazione dell’Istanza è effettuata ai fini dell’di RedFish Long Term Capital. Al termine della procedura di identificazione degli azionisti, la Società provvederà, tramite Euronext Service, all’aggiornamento del libro soci e metterà a disposizione dei propri azionisti i dati ricevuti.Il, riunitosi in data odierna, ha anchein Redfish. L'operazione rientra neldelle partecipazioni del Gruppo, con conseguentedella struttura e positive ricadute sui complessivi costi di gestione e di amministrazione. In particolare, la Fusione permetterà di ridurre la catena di controllo sulla partecipazione attualmente detenuta tramite il veicolo G&RP pari al 9,5% nel capitale sociale di Convergenze, operatore di tecnologia integrato attivo nei settori telecomunicazioni ed energia con azioni negoziate su Euronext Growth Milan.Sempre in data odierna, l’assemblea della Incorporata ha approvato la delibera di fusione per incorporazione della società "G&RP CONSULTING" con unico socio nella società "REDFISH LONGTERM CAPITAL" a seguito della approvazione in data 20 giugno 2024 del relativo progetto.