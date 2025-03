Unicredit, iscritto al registro imprese verbale su aumento

Unicredit

Banco BPM

(Teleborsa) -ha iscritto presso il registro delle imprese di Milano Monza Brianza Lodi il verbale del consiglio di amministrazione tenutosi il 30 marzo 2025, che ha deliberato, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 27 marzo 2025, l'aumento del capitale sociale a pagamento, a servizio dell'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulla totalità delle azioni ordinarie diI soci di Unicredit che rappresentino, alla data della delibera, almeno il ventesimo del capitale sociale nell'ammontare precedente l'aumento, possono "esercitare i diritti di cui all'art. 2443, comma 4, c.c., entro trenta giorni dalla predetta iscrizione", spiega la banca in una nota, in cui precisa che il capitale sociale di UniCredit, sottoscritto e versato, nell'ammontare precedente l'aumento, è pari a 21.453.835.025,48 euro, suddiviso in 1.557.675.176 azioni ordinarie prive del valore nominale.