Azek Company in rally a Wall Street, James Hardie offre 8,8 miliardi di dollari

Azek

Azek

S&P-500

Azek

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,75%.A dare linfa alle azioni del produttore statunitense di prodotti per l'edilizia contribuisce la notizia che James Hardie Industries ha raggiunto l'accordo per la fusione con Azek, per un enterprise value di 8,75 miliardi di dollari. James Hardie pagherà un prezzo unitario di 56,88 dollari (26,45 dollari in contanti, il resto in azioni).La società che nascerà dall'integrazione delle attività sarà controllata al 74% dagli attuali azionisti di James Hardie e avrà quotazione principale al New York Stock Exchange.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario diche si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 44,25 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 48,82. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 42,66.