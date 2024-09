Ue, Draghi: servono riforme rapide e senza precedenti

(Teleborsa) - Secondol'Unione europea ha bisogno disenza precedenti che coinvolgano tutti gli attori del continente. L'ex presidente del Consiglio italiano ne ha nel corso dell'incontro con idurante il quale ha sottolineato la necessità di agire a 360 gradi e nella maniera più veloce possibile. L'ex presidente della Bce non ha illustrato in profondità il suo rapporto per ragioni di tempo concentrandosi innanzitutto sulla struttura del testo, che sarà presentato ufficialmente lunedì.Il, secondo quanto anticipato dall'ex premier ai 27 ambasciatori Ue, si sviluppa in: produttività, riduzione delle dipendenze, clima, inclusione sociale e ricette per i singoli settori sulla base dei dieci principali dossier economici che riguardano l'Ue. Draghi ha anche sottolineato la necessità di unasenza precedenti tra i 27 e di riforme onnicomprensive che tocchino tutte le istituzioni.Secondo Draghi l'Unione europea al momento ha diverse sfide sul campo della: dalla mancanza di innovazione ai prezzi energetici elevati, dai gap tecnologici all'urgente bisogno di accelerare la digitalizzazione.Secondo le fonti diplomatiche ascoltate da Ansa, tra glianticipati da Draghi il Rapporto ci saranno misure per la, per le, per modificare le regole sugliin modo che assicurino un 'level playing field'.