Dazi, Tiso(Confeuro): “UE non sia Trump-dipendente: servono certezze e garanzie

(Teleborsa) - "Prima il primo giugno, adesso il 9 luglio., giocando con le date e alimentando un clima di incertezza che". Lo dichiara, commentando il rinvio deciso dal presidente USA dopo il colloquio con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. "Nell’alveo del tentativo del presidente statunitense di guadagnare tempo nei negoziati - prosegue Tiso -, riteniamo inaccettabile che l’Europa si faccia trascinare da una strategia comunicativa e politica che ha come unico risultato quello di creare insicurezza e tensioni tra i produttori"."Per contenere le politiche ‘trumpiste’ servono risposte concrete e una visione europea coesa e indipendente: Bruxelles deve smettere di rincorrere gli umori della Casa Bianca nella convinzione maturata che le nostre piccole e medie imprese, già provate dalla crisi economica e dagli effetti devastanti del cambiamento climatico, hanno bisogno di stabilità, rassicurazioni e strumenti di protezione. Non possono vivere in attesa di una telefonata o di una data che cambia da un mese all’altro. Bene il dialogo, bene la diplomazia - conclude il presidente di Confeuro - ma: l’ipotesi di nuovi dazi deve essere disinnescata in maniera subitanea e definitiva. Nel frattempo, la UE allarghi i propri mercati, i propri orizzonti commerciali e smetta di essere Trump-dipendente. Solo così potremo garantire un futuro solido e sostenibile al comparto agricolo europeo".