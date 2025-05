Federcontribuenti: “Artigiani sfruttati e non pagati, servono tutele dallo Stato”

(Teleborsa) - "E' in atto una deriva pericolosa cheuno dei settori più vitali dell’economia italiana: lSempre più imprese e lavoratori ci segnalano una crescita preoccupante di casi in cui, dopo aver eseguito i lavori con professionalità e nel rispetto degli accordi, si ritrovanoNon da aziende subappaltatrici, come accadeva in passato, ma da committenti privati che hanno imparato a usare la contestazione come strumento per sottrarsi ai propri obblighi". A lanciare l’allarme èoggi a Milano, durante un incontro per presentare la piattaforma digitale in"Si va dalle accuse infondate di lavori eseguiti male - ha affermato il- a pretese surreali su dettagli non previsti, fino alle lamentele su tempi e pulizie di cantiere. In troppi casi, il tutto si risolve con un cinico: "Mi faccia causa, io ho l’avvocato". Una frase che si sta trasformando in un vero e proprio modus operandi. Fprivato di ogni tutela e costretto ad avviare lunghi e costosi contenziosi per ottenere il dovuto. Senza contare che spesso gli artigiani, pur di non perdere una commessa, accettano condizioni rischiose: senza acconti, senza contratti blindati, senza garanzie. Ma non può essere sempre e solo il più debole a pagare il prezzo della mancanza di regole e tutele efficaci"."Ecco perché, Federcontribuentianche agli artigiani vittime di mancati pagamenti da parte dei privati. Non si tratta di assistenzialismo, ma di giustizia: se un lavoro è stato eseguito e documentato, e il pagamento non avviene per malafede o abuso, lo Stato deve intervenire a tutela del lavoratore, anche con una copertura parziale, per poi rivalersi sul debitore. È necessario creare un meccanismo snello e trasparente, accessibile agli artigiani danneggiati, con tempi certi di risposta e indennizzo. Un fondo pubblico, o una sezione dedicata del già esistente Fondo di Garanzia, che consenta di spezzare questa catena di soprusi.", dichiara Federcontribuenti."L’artigianato non è residuale: è unMa senza regole, senza protezione e senza rispetto, le imprese chiuderanno, pur avendo lavorato e fatturato. È una vergogna -conclude la nota - che non possiamo più tollerare".