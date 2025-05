ERT, aziende europee alla sfida della competitività: sicurezza e mercato unico per guidare la crescita

Eni

(Teleborsa) - Si è riunita a Roma(ERT) in occasione della sua assemblea plenaria annuale di primavera, ospitata per una parte della tre giorni daAmministratore Delegato dipresso il Complesso del Gazometro Ostiense, area in cui a partire dal 2017 Eni ha avviato un progetto di rigenerazione urbana trasformandolaL'incontro - presieduto daPresidente di ERT - ha riunito Amministratori Delegati e Presidenti delle principali aziende europee, rappresentanti di tutti i settori dell' industria e della tecnologia.Con gli interventi di, già Primo Ministro della Repubblica Italiana e precedentemente Presidente della Banca Centrale Europea, Guido Crosetto, Ministro della Difesa della Repubblica Italiana e del Generale Luciano Portolano, Capo di Stato Maggiore della Difesa della Repubblica Italiana, i temi discussi hanno riguardato laha commentato “Gli ultimi sei mesi hanno visto un'intensa attività volta ad affrontare la sfida della competitività su molteplici fronti: il Clean Industrial Deal, la semplificazione, la strategia in arrivo per il Mercato Unico e l'imperativo della difesa. In un contesto di crescenti incertezze esterne, è fondamentale una rapida accelerazione degli sforzi da parte della Commissione e degli Stati Membri dell'Unione Europea. Si rende necessario inaugurare una nuova era di cooperazione rafforzata tra gli Stati Membri dell'UE – non c’è tempo da perdere.”ERT - si legge nel comunicato ufficiale-. I risultati di un sondaggio condotto tra i leader delle aziende dell'organizzazione sono stati presentati all'ultima Assemblea Plenaria di ERT (a novembre), in cui oltre l'80% ha dichiarato che, se le raccomandazioni del rapporto fossero pienamente attuate, darebberoDalla sua pubblicazione, il Rapporto Draghi ha, infatti, influenzato in maniera significativa l'agenda della seconda Commissione von der Leyen, fornendoL’iniziativa Bussola della Competitività della Commissione e l'appello di Draghi "Fate qualcosa" durante un'audizione parlamentare a febbraio hanno sottolineato l'urgente necessità di una rapida attuazione. L'annuncio del Clean Industrial Deal a febbraio e il cambiamento di posizione della Germania sulle politiche fiscali e di difesa riflettono altresì unProprio in quest'ottica, l'incontro di Romasu come il rapporto sia stato recepito nei diversi Stati membri dell'UE, sulle raccomandazioni sostenute da un'ampia fascia di governi nazionali e su alcuni degli aspetti più complessi, come il finanziamiento e la riforma della politica di concorrenza.Promossa, inoltre,della riaffermazione della difesa e della sicurezza come imperativo e della rinnovata attenzione alla resilienza delll'UE, si è resa necessaria una significativa riorganizzazione dei Comitati e dei Gruppi di Lavoro all'interno dell'organizzazione. Alcuni cambiamenti sono altresì motivati dal fatto che la competitività è ora parte integrante del nuovo mandato dell'UE, in quanto la Commissione mira ad attuare i report di Letta e Draghi.PerSegretario Generale di ERT “Con l'insediamento definitivo della seconda Commissione von der Leyen e l'evidente cambiamento nelle priorità di questo mandato dell'UE, si è reso necessario rivedere i nostri comitati e gruppi di lavoro. Attraverso tale operazione, abbiamo cercato di collegare in modo più efficace i punti tra gli obiettivi generali e i diversi filoni di lavoro delle istituzioni dell'UE, nonché le mutevoli circostanze geopolitiche. Inoltre, l'introduzione di un nuovo sistema di Co-Presidenti assicura che il nostro lavoro sia sempre guidato da un consenso intersettoriale, e la creazione di Comitati dedicati al Completamento e alla Semplificazione del Mercato Unico e alla Sicurezza, Difesa e Dual Use è quanto mai opportuna.”Le