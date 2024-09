Anima, ad agosto raccolta positiva per 20 milioni

Anima

(Teleborsa) - La raccolta netta di risparmio gestito del Grupponel mese di agosto 2024 (escluse le deleghe assicurative di ramo I) è stata positiva per 20 milioni di euro.per il risparmio gestito ex ramo I, con un totale da inizio anno oltre i 700 milioni e circa 3 miliardi al netto delle duplicazioni” - ha commentato Alessandro Melzi d’Eril, Amministratore Delegato di ANIMA Holding. “Anche questo mese il risultato è trainato dalla raccolta retail in prodotti a marchio Anima ed è caratterizzato da un ottimo contributo di Castello e Kairos”.