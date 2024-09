Banca Sella colloca bond da 400 milioni

Mediobanca

(Teleborsa) -, la banca commerciale del gruppo Sella, ha concluso in data odierna il collocamento di una emissione di Covered Bond destinata a investitori istituzionali per un ammontare di 400 milioni di euro con scadenza gennaio 2029, nell’ambito del proprio programma di obbligazioni bancarie garantite.Il titolo, che ha un rating di Aa3 assegnato dae sarà quotato presso la Borsa di Lussemburgo, è stato emesso al prezzo di 99,79 con cedola annuale pari al 3%. L’emissione ha ricevuto interesse da parte sia di investitori italiani che esteri con la seguente ripartizione geografica: Italia 51%, altri paesi 49%.“Siamo molto soddisfatti dell’accoglienza avuta dal mercato e del risultato raggiunto con questo collocamento. - afferma Francesco Plini, Vice Direttore Generale e CFO di Banca Sella. - L’emissione è il primo step di un programma di covered bond approvato dalla Banca per garantire un piano di funding dedicato a rafforzare ulteriormente la capacità di sostenere gli investimenti di famiglie e imprese, secondo l’ambizioso programma di crescita e sviluppo territoriale previsto a piano strategico”.ha agito come arranger del programma, mentreha svolto il ruolo di global coordinator e ha curato il collocamento dell’emissione in qualità di joint bookrunners insieme aCIB e