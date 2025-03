AMCO, collocato bond per 600 milioni di euro. Ordini oltre 2,6 volte l'offerta

Crédit Agricole

Deutsche Bank

Goldman Sachs

Mediobanca

Santander

UniCredit

(Teleborsa) -, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e primario operatore nella gestione dei crediti deteriorati, hasenior unsecured a 5 anni con scadenza 2 aprile 2030, per un importo nominale diLa nuova emissione obbligazionaria è stata annunciata contestualmente a un'avente a oggetto l'obbligazione senior unsecured di AMCO con scadenza 17 luglio 2027, con l'obiettivo di allungare il profilo delle scadenze del debito. Il periodo di offerta avrà termine il 1° aprile 2025.La nuova obbligazione a 5 anni ha unae un prezzo di emissione del 99,447%. I titoli saranno quotati sulla Borsa di Lussemburgo.La nuova emissione ha un premio implicito di 45 punti base sul BTP di riferimento. Con una forte domanda da parte degli investitori per oltre 1,6 miliardi di euro (rispetto all'offerta), lo spread finale è stato di 20 punti base inferiore alle indicazioni iniziali di prezzo. Gli investitori non domestici hanno sottoscritto oltre la metà dell'emissione, con un'ottima partecipazione di fondi di investimento europei e UK.hanno agito in qualità di