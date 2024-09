Credem, Avvera chiude 1° semestre con utile netto in forte crescita

Gruppo Credem

(Teleborsa) -, società delspecializzata nel credito al consumo e nella distribuzione di mutui, guidata dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale Lorenzo Montanari, ha registratodell'anno.di euro, inrispetto ai 5,4 milioni di euro nel primo semestre dell’anno scorso."Sono estremamente soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto in questo primo semestre del 2024. Nonostante le sfide poste dal mercato, abbiamo dimostrato di saper gestire la complessità adattando la nostra offerta ad un contesto in rapida evoluzione. La qualità della crescita sui nostri prodotti ormai consolidati, con attenzione alla redditività, conferma ancora una volta la bontà del nostro business model”, ha dichiaratoAmministratore Delegato e Direttore Generale di Avvera. “Il percorso intrapreso in termini di innovazione tecnologica e digitalizzazione, insieme alla scelta di inserirci in un segmento altamente strategico come quello della dilazione di pagamento, è il segno concreto del nostro obiettivo di crescita nel mercato del Credito al Consumo con un'attenzione costante all’evoluzione e alla soddisfazione dei nostri clienti”, ha concluso Montanari.ed intermediati dalla società nei primi sei mesi del 2024 si è attestato a 1.062 milioni di euro, -2% rispetto a 1.080 milioni di euro a fine giugno 2023 mentre isi sono attestati a 21 milioni di euro (+33% rispetto ai 16 milioni di euro a fine giugno 2023). Più nello specifico, nell'ambito deisi registrano 323 milioni di euro di nuove opzioni intermediate. Il dato è in calo rispetto all’eccezionale primo semestre 2023 (-26% a/a). Il valore di intermediato medio per singolo agente arriva ad 1,3 milioni di euro e nei primi sei mesi dell’anno sono stati reclutati 15 nuovi professionisti che portano a 246 il totale degli agenti attivi in tutta Italia.Lasi attesta a 165 milioni di euro erogati (+144% a/a), sostenuta dalle partnership attive con differenti istituti bancari. Il canale dedicato airaggiunge circa 337 milioni di euro di finanziamenti erogati nel semestre (+6% a/a). La società, inoltre, nel corso dell'anno, ha introdotto sul mercato un, denominato, che permette di dilazionare i propri acquisti in quattro rate concludendo l’operazione in meno di due minuti.Con unapresenti su tutto il territorio nazionale, il canale dedicato ai prestiti condello stipendio e della pensione registra 237 milioni di euro di montante, in riduzione rispetto al primo semestre 2023 (-8% a/a), mantenendo la quota di mercato pari al 5%.Prosegue la realizzazione diper la distribuzione dei prestiti personali della Società in modalità “white label”. Fondamentale la collaborazione con Credem Banca, che distribuisce i prestiti della Società sull'intera base clienti attraverso gli oltre 410 sportelli presenti in tutto il territorio nazionale, per volumi annui che superano i 220 milioni di prestiti erogati.Anche nel primo semestre 2024 Avvera ha, in particolare il progetto realizzato in sinergia con Credem relativo alla creazione di unche sfrutta le opportunità derivanti dalla normativa PSD2 e permette di richiedere un prestito personale in totale autonomia da remoto, entro l’anno anche con funzionalità permettono maggiore flessibilità.In completa sinergia con il Gruppo Credem, Avvera prosegue il proprio, tramite un progetto di sostenibilità finanziaria, approfondendo il tema dell, e un percorso di sostenibilità sociale, con laboratori strutturati di Diversity & Inclusion per i dipendenti.