Previdenza, Enpapi: nel 2024 aumento sostanziale delle entrate contributive

(Teleborsa) - Aumento sostanziale delle entrate contributive in questa prima parte del 2024 perAd agosto si è registrato un aumento del 17% rispetto allo stesso mese del 2023, mentre per i primi otto mesi del 2024 l'incremento è stato del 12,32%, con riferimento al medesimo periodo dello scorso anno."Rileviamo un progressivo ritorno della fiducia nell'Ente da parte degli iscritti – osserva il–. Siamo soddisfatti per i risultati ottenuti finora, che sono sempre preceduti dal segno più. Cresce il numero dei colleghi che tendono a regolarizzare la propria posizione contributiva, evidentemente anche per rientrare in qualità di beneficiari dell'assistenza messa a loro disposizione dall'Ente stesso".