Previdenza. Bilancio Enpapi 2024, Baldini: “Avanzo di 5,73 milioni di euro, in aumento iscritti e redditi”

(Teleborsa) - "Il Bilancio consuntivo di Enpapi per l'esercizio 2024 evidenzia un avanzo complessivo di 5,73 milioni di euro., rispetto ai 37 milioni di tre anni fa”. Lo afferma, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica, in merito all’approvazione del Bilancio consuntivo dell’esercizio 2024 di Enpapi.– aggiunge – che, considerate entrambe le gestioni, principale e separata, passano dai 46.339 del 2023 ai 50.883 del 2024 e il loro reddito professionale medio, che nel 2023 è aumentato del 4% rispetto al 2022, passando da 26.782 a 27.912 euro, con una crescita complessiva, su base biennale, pari al 12,5%. A salire, inoltre, è anche il patrimonio, che nel 2024 supera i 1.221 milioni di euro, erano poco più di 1.094 nel 2023”.“Questi risultati – spiega Baldini – testimoniano l’impegno costante di Enpapi nel rafforzare gli strumenti di tutela per gli iscritti e nel consolidare un sistema previdenziale capace di valorizzare il lavoro autonomo in ambito sanitario. L’avanzo di Bilancio esprime la dinamica differenziata delle due macro aree di governo, il cui effetto netto determina il valore finale del risultato economico dell'Ente: da un lato il risultato della gestione operativa ‘caratteristica’, che evidenzia un saldo positivo di 38,22 milioni di euro e, dall'altro, l’esito della gestione finanziaria che registra un saldo negativo di 32,49 milioni di euro. La dicotomia tra l'andamento virtuoso dell'area operativa e le criticità riscontrate sul versante finanziario rappresenta un elemento significativo da considerare nell'interpretazione della complessiva situazione economico-patrimoniale dell'Ente”.I dati esposti indicano un quadro della gestione “tipica”, cioè quello legato alle, “estremamente soddisfacente e caratterizzato da valori in crescita nei flussi contributivi sia accertati che riscossi, e da apprezzabili economie sui costi di funzionamento”.“L’aumento del numero degli iscritti, dei loro redditi e delle prestazioni erogate a loro favore – precisa il Presidente di Enpapi – dimostra la bontà delsvolto dalla nostra amministrazione, che sta permettendo a Enpapi di uscire dalle difficoltà del passato, generate da una gestione assolutamente inadeguata. Sul fronte degli incassi effettivi – osserva – anche l’esercizio 2024 segna dei nuovi massimi confermando un trend positivo ormai consolidato. L’impulso da parte dell’Ente, in ambito recupero del credito pregresso, ha concorso a questo risultato. Gli incassi registrati nell’anno si attestano a 137,9 milioni di euro, con una crescita del 12,5% in ragione d’anno. Rispetto al 2019, gli incassi di natura contributiva sono aumentati del 46,5%”.Baldini sottolinea, infine, che “nell’esercizio 2024 sono, con un considerevole risparmio che è stato stimato pari a circa a 2,5 milioni di euro all’anno. Tenuto conto che i fondi di investimento hanno durate decennali ed anche superiori, il risultato economico è da ritenersi realmente rilevante”.