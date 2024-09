Stati Uniti, crescita occupati delude ancora: +142 mila in agosto

(Teleborsa) -, che si attesta al di sotto delle aspettative, alimentando le attese di unsui tassi. La banca centrale statunitense si riunirà il 17 e 18 settembre per decidere il nuovo corso della politica monetaria e già da Jackson Hole aveva anticipato un taglio. I punto sarà capire come il mercato interpreterà questi numeri e(25 o 50 punti)prima della fine dell'anno.Il Job Report, pubblicato dal dal Bureau of Labour Statistics americano, segnala chedi lavoro nei settori non agricoli (non-farm payrolls), dopo cheerano state create solobuste paga (dato rivisto da un preliminare già deludente di 114 mila). Il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2%, in linea con le attese, dal 4,3% del mese precedente.Il dato sugli occupati, più osservato di quello del tasso di disoccupazione, risulta cosìche indicavano un aumento didi posti di lavoro. Il dato è: sono stati creatidi lavoro, contro i 74 mila rivisti di luglio ed idal mercato.Gli occupati, contro un aumento di 6 mila unità del mese precedente e risuta peggiore delle attese, che indicavano un livello invaiato.si sono attestate a 35,21 dollari, registrando un(contro attese per un +0,3% m/m e +3,7% a/a) dopo il -0,1% mensile e +3,6% tendenziale registrato a luglio. Le retribuzioni medie orarie sono monitorate con attenzione dalla Federal Reserve in quanto buon indicatore sia dello stato di salute del mercato del lavoro che delle pressioni inflazionistiche.