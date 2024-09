Italo ha accompagnato il grande cinema italiano a Venezia

(Teleborsa) - Si è conclusa con la presenza diuna settimana di grande cinema italiano, di arrivi e partenze dache quest’anno ha accompagnato a Venezia i prestigiosi cast dei film che si sono recati in Laguna. Una coccola prima della partenza nelle lounge Italo Club di Roma Termini e Milano Centrale diventate per l’occasione un vero e proprio set cinematografico.Ledi Roma Termini e Milano Centrale, recentemente rinnovate e arredate per garantire privacy e comfort con servizi di alta qualità, si sono trasformate per l’occasione in una gift room speciale grazie alla collaborazione con My Style Bags Milano - un’eccellenza del Made in Italy per borse e accessori da viaggio personalizzati con le famose cifre ricamate. Italo e My Style Bags Milano hanno augurato così buon viaggio agli straordinari interpreti della settima arte.Sono passati come special guest dei film in concorso e fuori concorso nelle diverse sezioni del festival il cast del film vincitore del Leone d’Argento “Vermiglio”, con gli splendidi attori Sara Serraiocco e Tommaso Ragno; il cast del film “” con la regista Paola Randi, la giovanissima attrice Ludovica Nasti (protagonista de “L’amica geniale” serie di successo mondiale) e l’attore Samuele Teneggi; il cast della serie tv “– Il poeta dell’infinito” con l’attore Sergio Rubini questa volta nelle vesti di regista e i suoi attoriCristiano Caccamo , Alessandro Preziosi e Fausto Russo Alesi, che abbiamo ritrovato anche nel film “”; l'attrice, modella e produttrice Madalina Diana Ghenea; la cantante e attrice Chiara Iezzi, le attrici Nancy Brilli, Letizia Toni , Silvia D’Amico, Irene Maiorino.Dopo una sosta rilassante sono partiti tutti pergrazie ai 22 collegamenti giornalieri di Italo da e per Roma Termini che saliranno a 24 dal 17 Settembre e ai 14 collegamenti giornalieri da e per Milano Centrale che saliranno a 16 dal 19 Settembre.”