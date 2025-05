Italo is Magic: al via la nuova campagna tra sogno, innovazione e creatività firmata DDB

(Teleborsa) - Partono i nuovi, firmatiIn onda con diversi formati in tv (15 e 30 secondi) e sui canali social della società, sono realizzati per raccontare la travel experience, unica e distintiva, a bordo treno. Un viaggio ricco di emozioni, frutto della fervida immaginazione di un bambino, che nella sua camera ricca di giochi attraverserà scenari fantasiosi, accompagnato da animali e personaggi inventati come robot, elfi, cowboy e astronauti.Uno spot innovativo e all’avanguardia, un mix di contenuti digitali, anime e girato reale, per mettere insieme tutte le ultime frontiere del settore. Sulle note dila campagna rappresenta la prima collaborazione creativa tra Italo e DDB Group Italy; alla regia il pluripremiato Ernest Desumbila, autore di numerosi commercial per i maggiori brand, insieme a SAUVAGE.TV, il suo studio di post-produzione e animazione con sede a Barcellona."Siamo orgogliosi di quanto abbiamo realizzato. Una produzione all’avanguardia, uno spot che proietta Italo verso nuove ed intriganti sfide. Puntiamo avalorizzando le eccellenze che ci contraddistinguono sul mercato, come gli esclusivi servizi di bordo" commentaaggiunge: "È sempre più raro poter realizzare un lavoro di questo livello a fronte di un pitch. Merito di una sintonia perfetta e immediata con un cliente interessato quanto noi a una qualità senza compromessi, che ha voluto e saputo lasciare l’idea nella sua purezza senza alterarla con dinamiche commerciali. Una mossa preziosa quanto fondamentale in questo momento di".La comunicazione integrata sarà accompagnata anche danelle principali città e stazioni italiane e un long-cut prossimamente in uscita al cinema. Uno spot "" che avrà seguito nei prossimi mesi con nuovi episodi. Dal mese di giugno, poi, nel contesto del lancio della campagna "", è previsto un progetto strategico di influencer marketing e brand ambassadorship con un focus su Meta e Tik Tok (canale su cui Italo è da poco approdato): questa strategia non solo permette di amplificare il target e la copertura della brand campaign, ma assicura un posizionamento efficace, grazie all'uso nativo delle piattaforme per esprimere la capacità di Italo di trasformare il viaggio in un'avventura magica e creativa.Tra i protagonisticon il suo stile inconfondibile e la sua capacità di comunicare sui social in modo autentico e diretto, insieme ad altri influenti creators comee molti altri.