Moltiply, Equita lima target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 48 euro) e confermato la(a) su(in precedenza denominata Gruppo MutuiOnline), società quotata su Euronext STAR Milan a attiva nella comparazione, promozione e intermediazione on-line di prodotti di istituzioni finanziarie.Gli analisti scrivono che il management in call ha indicato che raggiungere undi 120 milioni di euro "non è impossibile" ma è un, considerando un 2H in crescita per la divisione Mavriq/Broking ma in parte compensato dalla divisione Moltiply/Bpo che vede un confronto più sfidante nella seconda parte dell'anno.Inoltre, una(sia nuovi mutui che surroghe) è attesa a partire dal 3Q, considerando: i) un confronto più facile yoy rispetto al 2H23; ii) la graduale discesa dei tassi; iii) gli investimenti in marketing di MOL nel corso del 2024.A seguito dei risultati 2Q24, Equita ha(in media -3% dell'EPS adj.), con un EBITDA 2024 ora pari a 117 milioni di euro vs. 120 milioni di euro precedente. Il peggioramento della NFP, ora intorno ai -300 milioni di euro nel 2024 (con ND/EBITDA a 2.5x), è principalmente dovuto al cash-out per Switcho (-18 milioni di euro) e per l'aggiustamento al FV della put/call option legata a Lercari (ca. -5 milioni di euro).