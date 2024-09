Cina, Intesa vede recupero delle importazioni nei prossimi mesi

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Lein dollari dellasono salite dell'8,7% a/a in agosto, in accelerazione rispetto a 7,0% a/a in luglio e più delle attese di consenso (Bloomberg: 6,6% a/a), favorite in parte da une in parte da un. Lo scrive in una nota Silvia Guizzo, economista di, dopo la pubblicazione dei dati ufficiali questa mattina.L'accelerazione, che contrasta con la contrazione degli ordini esteri segnalata dagli indici PMI, ha(+13,8% a/a in agosto), guidato dall'area euro 3 (Italia, Francia e Germania: +19,9% a/a in agosto da 8,8% a/a in luglio), ed è stata affiancata dal miglioramento dell'export verso il Giappone (+0,7% a/a)."Le esportazionie dal passato deprezzamento del cambio effettivo reale, nonostante le sanzioni già imposte o allo studio da parte di diversi paesi - si legge nella ricerca - L'aumento delle importazioni è stato molto più contenuto (0,5% a/a), ma dovrebbe recuperare supportato dall'atteso miglioramento degli investimenti in infrastrutture".