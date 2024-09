Cipierre Elettronica ha presentato a Bernareggio il proprio piano di sviluppo

(Teleborsa) - La, azienda operante da oltre 30anni nel settore dell’professionale ed in particolare nella progettazione, assemblaggio e collaudo di schede e apparati elettronici ha presentato alle autorità locali il proprio piano di sviluppo tecnologico e industriale, in seguito all’acquisizione da parte di, società che opera sul mercato domestico ed internazionale dal 1946 nel settore dei sistemi di alimentazione degli apparati industriali, per lee per le infrastrutture diL’acquisizione, mantenendo l’identità di Cipierre Elettronica, ha permesso infatti a Braga Moro di internalizzare la componente a più alto contenuto tecnologico della produzione, integrando tutte le competenze necessarie allo sviluppo e alla presenza dei prodotti sulNel corso dell’incontro con il sindaco di, Cipierre Elettronica ha posto l’accento sull’importanza del legame con il territorio sul quale l’azienda opera con un centro produttivo diche nei piani futuri sarà sviluppato anche come polo di attrazione per studenti e start-up, in un reciproco scambio finalizzato allo sviluppo sostenibile e ad un costante aggiornamento rispetto all’Nel suo piano di sviluppo Cipierre Elettronica punta ad aumentare l’attuale, recentemente oggetto di una speciale gratificazione e di unvisti i risultati ottenuti, con una particolare attenzione a giovani provenienti dal territorio da formare e da inserire con l’obiettivo di rinforzare ulteriormente un legame che caratterizza da sempre l’azienda. Una parte importante del piano di sviluppo sarà inoltre dedicata all’implementazione dellecon l’obiettivo di promuovere un impatto positivo sul territorio attraverso un approccio incentrato sull’economia circolare.“Cipierre Elettronica si appresta a vivere un nuovo e importante capitolo della propria storia trentennale ed è per questo che abbiamo ritenuto fondamentale rendere partecipi le autorità locali dei nostri piani futuri che vedranno il territorio e le sue persone nelle veste di protagonisti – ha affermato, Ceo di Cipierre Elettronica – L’acquisizione da parte di Braga Moro costituisce per la nostra azienda una garanzia di solidità e di sviluppo industriale e tecnologico in un mercato promettente ma che richiede massima affidabilità e un aggiornamento costante”“Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Cipierre Elettronica per l’invito ricevuto. L’azienda rappresenta un’eccellenza nel nostro territorio, capace di coniugare l’innovazione tecnologica con un profondo legame con la comunità locale. Il piano di sviluppo presentato, che include iniziative di welfare per i dipendenti e progetti orientati all’occupazione giovanile, testimonia una forte attenzione verso i valori che condividiamo, come il benessere delle persone e la sostenibilità. L’amministrazione comunale sostiene con convinzione realtà produttive come Cipierre Elettronica, che non solo creano opportunità di crescita economica, ma promuovono anche lo sviluppo umano e sociale. – ha affermato, Sindaco di Bernareggio - In questo contesto, invitiamo l’azienda a partecipare al "Tavolo per l'Innovazione", un’iniziativainserita nel nostro programma di mandato, volta a coinvolgere tutte le realtà commerciali e produttive del nostro territorio. Il Tavolo sarà un’ulteriore occasione per diffondere le buone pratiche che Cipierre Elettronica già promuove, in particolare in ambito ESG (Environmental, Social, Governance), e per ispirare anche altre realtà del territorio a seguire il suo esempiovirtuoso”.