Concorso docenti Pnrr, le iniziative Anief per riconoscere il diritto all’assunzione degli idonei

(Teleborsa) - "È ormai da più di dieci anni, dal concorso del 2012, il primo dopo una lunga data, che, cioè essere riconosciuti, come gli altri, vincitori di un concorso. Alla fine, quando il legislatore ti dice che per vincere devi superare una soglia, non c'è una differenza tra vincitore e idoneo. Sono tutti vincitori". Lo ha dichiarato"Eppure da anni,. Ogni volta, Anief ha fatto ricorso in tribunale, vincendo spesso, e questo ha portatoe a permettere agli idonei di inserirsi. Gli ultimi, in questo ordine, sono proprio quelli del concorso PNRR. Ci sono vincitori e ci sono migliaia di idonei a cui è negata l'abilitazione e il diritto di essere assunti. Per questo, abbiamoe abbiamo avuto già tantissime adesioni. Continueremo a sollecitare la politica per trovare una soluzione perchè è veramente uno spreco di stato andare a selezionare chi vince", conclude Pacifico.