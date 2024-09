Cryptovalute, le frodi hanno raggiunto 5,6 miliardi di valore nel 2023

(Teleborsa) - I risparmiatori, nel 2023, hanno perso più di, in aumento del 45% rispetto al 2022. E' quanto emerge da un rapporto del Federal Bureau of Investigations degli Stati Uniti.Dal rapporto, pubblicato dall'Internet Crime Complaint Center del, emerge che sarebbero arrivati lo scorso annostatunitensi e stranieri per frodi finanziarie e che il numero disarebbero statedi denunce per frode finanziaria,Gli esperti del FBI hanno spiegato che una delle, denominataconsiste nell'intrattenere dei rapporti di fiducia con le vittime, anche tramite app di messaggistica, per convincerle ad investire grandi somme di denaro in asset fraudolenti. Alcuni malcapitati risparmiatori sarebbero stati costretti anche a richiedere enormi finanziamenti per porre rimedio alle consistenti perdite accusate con investimenti fraudolenti.