Difesa, nel 2024 spesa militare a livelli record: superati i 2.700 miliardi a livello globale

(Teleborsa) - Nel 2024 la spesa militare nel mondo ha raggiunto inel 2024, il 9,4% in termini reali rispetto al 2023 e il più forte aumento annuo almeno dalla fine della. La spesa militare è aumentata in tutte le regioni del mondo, con una crescita particolarmente rapida sia inche in. I cinque Paesi con le maggiori spese militari – Stati Uniti, Cina, Russia, Germania e India – hanno rappresentato il 60% del totale globale, con una spesa complessiva di 1.635 miliardi di dollari. Sono alcuni dei dati pubblicati dallo(SIPRI)."Oltre 100 paesi in tutto il mondo hanno aumentato la loro spesa militare nel 2024. Poiché i governi danno sempre più priorità alla sicurezza militare, spesso a scapito di altre aree di bilancio, i compromessi economici e sociali potrebbero avere effetti significativi sulle società negli anni a venire", ha sottolineato, ricercatore del SIPRI Military Expenditure and Arms Production Programme.La spesa militare in(Russia inclusa) è aumentata del 17%, raggiungendo i, e ha contribuito in modo significativo all'aumento globale nel 2024. Con laal suo terzo anno, la spesa militare ha continuato ad aumentare in tutto il continente, spingendo la spesa militare europea oltre il livello registrato alla fine della Guerra Fredda. Tutti i paesi europei hanno aumentato la propria spesa militare nel 2024, tranneLa spesa militare dellaha raggiunto una cifra stimata dinel 2024, con un aumento del 38% rispetto al 2023 e il doppio rispetto al 2015. Ciò rappresenta il 7,1% del PIL russo e il 19% dell'intera spesa pubblica russa. La spesa militare totale dell'è cresciuta del 2,9%, raggiungendo i 64,7 miliardi di dollari, pari al 43% della spesa russa. Con il 34% del PIL, l'Ucraina ha avuto il maggiore onere militare di qualsiasi altro Paese nel 2024."La Russia ha nuovamente aumentato significativamente la sua spesa militare, ampliando il divario di spesa con l'Ucraina", ha affermato, ricercatore senior del Programma SIPRI per la Spesa Militare e la Produzione di Armamenti. "L'Ucraina attualmente destina tutte le sue entrate fiscali alle forze armate. In uno spazio fiscale così ristretto, sarà difficile per l'Ucraina continuare ad aumentare la sua spesa militare", ha aggiunto.Tutti i membri dellahanno aumentato la loro spesa militare nel 2024. La spesa militare totale dei membri della NATO lo scorso anno è stata pari a, pari al 55% della spesa militare globale. Dei 32 membri della NATO, 18 hanno speso almeno il 2,0% del PIL per le proprie forze armate, secondo la metodologia SIPRI, in aumento rispetto agli 11 del 2023 e al numero più alto da quando la NATO ha adottato le linee guida sulla spesa nel 2014.La spesa militare degliè aumentata del 5,7%, raggiungendo i, pari al 66% della spesa totale della NATO e al 37% della spesa militare mondiale nel 2024. Una parte significativa del bilancio statunitense per il 2024 è stata dedicata alla modernizzazione delle capacità militari e dell'arsenale nucleare statunitense, al fine di mantenere un vantaggio strategico su Russia e Cina. I membri europei della NATO hanno speso complessivamente, pari al 30% della spesa totale dell'Alleanza.Si stima che la spesa militare inabbia raggiunto inel 2024, con un aumento del 15% rispetto al 2023 e del 19% rispetto al 2015.La spesa militare diè aumentata del 65%, raggiungendo i 46,5 miliardi di dollari nel 2024, il più forte incremento annuo dalla Guerra dei Sei Giorni del 1967, mentre Israele continuava a combattere ae intensificava il conflitto con Hezbollah nel Libano meridionale. Il suo onere militare è salito all'8,8% del PIL, il secondo più alto al mondo. La spesa militare delè aumentata del 58% nel 2024, raggiungendo i 635 milioni di dollari, dopo diversi anni di minori spese dovute alla crisi economica e ai disordini politici.