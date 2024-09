Google, Corte UE conferma multa da 2,4 miliardi per abuso posizione dominante

Alphabet

(Teleborsa) -presentato da Google e dalla casa madre, confermandodi euro inflittadalla Commissione europeanell'ambito del servizio di comparazione dei prodotti.Nel 2017, la Commissione aveva inflitto la multa a Googledella sua posizione dominante nel mercato deifavorendo il propriorispetto a quello dei suoi concorrenti.Bruxelles aveva infatti constatato che, in tredici Stati europei,, sulla pagina dei risultati di ricerca,rispetto a quelli concorrenti,, con informazioni visive e testuali tali da metterli in evidenza. Per contro, i risultati di ricerca dei comparatori di prodotti concorrenti apparivano soltanto come semplici risultati generici (presentati sotto forma di link blu) ed erano suscettibili di essere retrocessi da algoritmi di aggiustamento nelle pagine di risultati di ricerca di Google.concluso che Google aveva abusato della propria posizione dominante, infliggendo, per il pagamento della quale, in qualità di socia unica di Google, era stata ritenutaGoogle e Alphabet avevano quindi, vedendosila domanda di impugnazione in data 10 novembre 2021, avevano successivamente proposto, mediante la quale richiedevano l’annullamento della sentenza del Tribunale e l’annullamento della decisione della Commissione. Con la sua sentenza in data odierna,della sentenza del Tribunale di primo grado e confermato dunque l'ammenda.