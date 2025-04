Cina, Fitch taglia rating ad "A" con outlook stabile

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha declassato ildellada "A+" ad "" con outlook "stabile". Il downgrade riflette le aspettative di undella Cina e di una traiettoria di debito pubblico in rapida crescita durante la transizione economica del paese.Secondo Fitch, uno stimolo fiscale sostenuto sarà impiegato per sostenere la crescita, in mezzo a una domanda interna debole, dazi crescenti e pressioni deflazionistiche. Questo sostegno, insieme a un', probabilmente manterrà elevati i deficit fiscali. L'aspettativa è che il debito pubblico/PIL continui il suo forte trend al rialzo nei prossimi anni, guidato da questi elevati deficit, dalla continua cristallizzazione delle passività contingenti e dalla crescita debole del PIL nominale.Fitch prevede che il, dal 6,5% del 2024, su base consolidata che aggrega i quattro conti di bilancio del Ministero delle finanze, mentre il governo implementa uno stimolo fiscale. Questo è ben al di sopra del deficit mediano della categoria "A" del 2,7% del PIL. Il deficit fiscale della Cina è stato in media del 6,5% del PIL dal 2020, più del doppio del 3% del 2015-19.Gli ampi deficit fiscali della Cina riflettono un calo strutturale delle entrate che, secondo Fitch, rallenterà la riduzione del deficit. Viene previsto che il, dal 29,0% nel 2018, a causa del calo delle entrate legate ai terreni e dei tagli alle tasse. È attesa una moderata ripresa ciclica delle entrate, ma un netto miglioramento sarà difficile senza riforme sostanziali delle entrate.Inoltre, le, poiché la nostra aspettativa di una graduale ripresa della domanda interna sottostante probabilmente richiederà un sostegno fiscale, in particolare poiché le autorità cercano di continuare a investire in settori avanzati e di passare a una crescita più guidata dai consumi attraverso miglioramenti della rete di sicurezza sociale.