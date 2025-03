doValue, CdA approva risultati 2024 su parte alta guidance

doValue

(Teleborsa) - Il, principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, della gestione immobiliaree dei servizi a valore aggiunto,, che verrà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, nonché la redazione della relazione finanziaria annuale consolidata relativa all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024.già anticipati al mercato, si posizionanoe riflettono una solida esecuzione operativa anche su base stand-alone. Isono pari a 479 milioni euro e mostrano una performance stabile rispetto al 2023 (-0,4%).ex NRI è pari a 165 milioni (-7,8% rispetto al 2023), si posiziona nella parte alta della guidance., è risultato pari a, segnando una crescita di 5 milioni rispetto al 2023.Ilha raggiunto i, in crescita rispetto ai 116 miliardi di fine 2023, grazie alla forte performance commerciale e al. La crescita del new business ha superato le aspettative, con 5,6 miliardi di nuovi mandati e 4,3 miliardi di forward flow, superando l'obiettivo di 8 miliardi per il 2024.Il Consiglio d’Amministrazione ha inoltre, che chiude con un, al netto delle imposte ed esclusi elementi non ricorrenti, pari a (61,3) milioni (5,4 milioni nel 2023).