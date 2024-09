Space X lancia la prima passeggiata spaziale privata: parte la missione Polaris Dawn

(Teleborsa) - Tutto pronto al Kennedy Space Center della NASA in Florida per lacon cuidarà il via alla prima passeggiata privata nello spazio che raggiungerà un'altitudine mai toccata in più di 50 anni. Sui profili social dellaè in corso la diretta in attesa del lancio che, al momento, è previsto poco dopo le 11.20 (ora italiana). Nonostante le previsioni meteo non siano ottimali, con solo il 40% di probabilità di condizioni favorevoli, SpaceX mantiene alta l'attenzione per assicurare un rientro sicuro della capsula Dragon in caso di necessità.La missione raggiungerà un'altitudine mai toccata in più di 50 anni. L'evento si realizza dopo diverse sospensioni dovute a una perdita di elio e alle cattive condizioni meteorologiche.Si tratta dellaper il suo programma Polaris, a una cifra non rivelata. L'equipaggio di Polaris Dawn, che dovrebbe trascorrere cinque giorni nello spazio, è affiancato dall'ex pilota dell'aeronautica statunitensee dagli ingegneri di SpaceXche ricopriranno rispettivamente il ruolo di specialista di volo e di ufficiale medico di volo.