D-Orbit acquista Planetek per espandere capacità nelle tecnologie spaziali avanzate

(Teleborsa) -, società italiana attiva nel settore della logistica spaziale e del trasporto orbitale, ha, che opera nel settore dell'osservazione della Terra, rendendo gli azionisti di Planetek parte della base azionaria di D-Orbit. Non sono state rese note le valutazioni dell'operazione. L'attuale organizzazione rimarrà invariata per garantire la continuità aziendale.L'annuncio è arrivato durante un evento al, alla presenza del Ministro Adolfo UrsoD-Orbit e Planetek, pur esplorando nuovi modelli di business innovativi e implementando sinergie,, garantendo la continuazione delle loro strategie e operazioni. L'operazione consente a entrambe le aziende di integrare nuove capacità nelle applicazioni spaziali basate su cloud, nell'elaborazione dei dati basata sull'intelligenza artificiale in orbita e nei servizi di dati quasi in tempo reale."Stiamo lavorando a questa pietra miliare, unendo D-Orbit e Planetek, da molto tempo - ha affermato- Unendo i nostri punti di forza, non stiamo solo espandendo la nostra portata tecnologica, ma stiamo anche rafforzando il nostro impegno nel rendere lo spazio più accessibile e sostenibile per migliorare la vita sulla Terra. I nostri valori condivisi, incentrati sull'idea di mettere le persone al primo posto, sono al centro di questa collaborazione, assicurando che l'innovazione sia guidata da una cultura forte e incentrata sulle persone che potenzia il talento e promuove il successo a lungo termine".