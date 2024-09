Trenitalia presenta il Frecciarossa con la livrea di X Factor

(Teleborsa) - Unodi Trenitalia trasporteràfino alla finale a Napoli, il 5 dicembre, coniugando velocità e sostenibilità.Per annunciare la collaborazione, è stato svelato oggi alla stazione di Milano Centrale un. Alla presentazione hanno partecipato, Direttore Marketing Trenitalia;, Executive Vice President Content Sky Italia;, Sky Media Executive Vice President;, CEO di Fremantle;, Global Head of Branded Content & Sponsorship di Fremantle.Presenti anche i giudici dell’edizione 2024: il rocker, il rapper, la pop star(metà del duo "Paola e Chiara") e l’eclettico performerhanno firmato il vagone dedicato alla loro partecipazione al programma.Come parte integrante della partnership, Trenitalia offre la possibilità diagli artisti e ai finalisti del talent show, per poiL'accordo sottolinea, legando il mondo della musica e dell'intrattenimento al trasporto ferroviario. "Una partnership strutturata che prevede la possibilità di viaggiare in modo sostenibile sia per gli artisti che parteciperanno a X Factor, sia per portare i finalisti a Napoli il 5 dicembre, in una splendida cornice come Piazza del Plebiscito", ha dichiarato, direttore marketing di Trenitalia, spiegando "è un accordo insieme a Sky e Fremantle, che prevede che tutti i nostri treni Frecciarossa e Intercity siano partner della sostenibilità e della musica. Il treno rappresenta la sostenibilità e il veicolo attraverso il quale, con la musica, cerchiamo di trasferire sostenibilità all'interno del Paese".Trenitaliacon il mondo dello, dopo i recenti accordi con. Secondo Alovisi, i valori di questi brand sono in linea con l'immagine di Trenitalia come brand associato alla cultura, allo spettacolo e alla velocità: "Riteniamo che il mondo dell'intrattenimento e della musica sia coerente con il brand Trenitalia e con tutti i brand che lo caratterizzano. Stanno andando molto bene, i riscontri sono positivi e i nostri clienti apprezzano molto questo binomio: cultura, spettacolo, velocità e treni".