Da Mengoni a Ed Sheeran, Frecciarossa treno ufficiale dei grandi concerti targati Live Nation

(Teleborsa) - Dail treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS), sarà il treno ufficiale di alcuni tra i più grandi concerti in programma in Italia durante la stagione estiva 2025. La partnership con Live Nation, azienda leader nel settore dell’intrattenimento dal vivo che si occupa dell’organizzazione e promozione di festival ed eventi musicali, rappresenta un’occasione unica per assistere all’esibizione di alcuni tra i più grandi artisti del panorama nazionale e internazionale.Dunque, coni mezzi green per eccellenza,sarà possibile raggiungere facilmente le città in cui si terranno questi eventi.Per incentivare l’utilizzo del treno e permettere alle persone di scegliere una modalità di trasporto più sostenibile per recarsi ai concerti e poi rientrare a casa, è stata attivata l’offerta” che consente di viaggiare a bordo dicon sconti utilizzando, di volta in volta, un codice dedicato in fase di acquisto.Frecciarossa "ribadisce il proprio impegno nel far viaggiare le persone e connetterle alla cultura, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio. Frecciarossa è partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali".Con oltre 270 collegamenti e fino a 26 corse bus, le Frecce e i FrecciaLink consentono di raggiungere più di