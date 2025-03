Frecciarossa treno ufficiale della mostra “Pino Daniele. Spiritual” a Napoli

(Teleborsa) -, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), è, in programmaLa mostra è un progetto culturale che intendela sua dimensione trascendentale e il suo lascito socio-culturale. Per la prima volta, la storia di uno degli artisti più amati della musica italiana viene raccontata attraverso un ricco mosaico di contenuti audiovisivi, pubblici e privati, materiali d’autore e amatoriali, documenti inediti, oggetti personali e strumenti che lo hanno accompagnato nel suo percorso creativo.Per incentivare l’utilizzo del treno e permettere alle persone di scegliere una modalità di trasporto più sostenibile per, per chi è in possesso di un biglietto Frecciarossa o Frecciargento con destinazione Napoli e con data di viaggio antecedente fino a due giorni l’ingresso alla mostra, èPer avere diritto allo sconto, il biglietto potrà essere acquistato sul sito Ticketone o presso la biglietteria della mostra esibendo il proprio titolo di viaggio.Frecciarossa ribadisce il proprio impegno nel, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale e a sostegno della promozione turistica del territorio. Il treno Alta Velocità di Trenitalia è, inoltre, partner dei principali eventi musicali, sportivi e culturali.Con oltre 270 collegamenti e 26 corse bus, le Frecce e i FrecciaLink consentono di raggiungere più di 150 destinazioni in tutta Italia.