Aeroporto di Bologna, utile semestrale sale a 10,8 milioni di euro. Ricavi +14%

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan che gestisce lo scalo aeroportuale bolognese, ha chiuso ildel 2024 conconsolidati pari a 76,5 milioni di euro, in crescita del 14,2% rispetto al 2023. Nello specifico, sono 34,5 milioni di euro i ricavi per servizi aeronautici: una crescita del 18,9% rispetto al 2023, per effetto dell'andamento positivo del traffico. I ricavi per servizi non aeronautici crescono del 10,9%, quelli per servizi di costruzione crescono del 12,2% per maggiori investimenti realizzati.Il Margine Operativo Lordo () è stato di 25,1 milioni di euro, contro i 18,7 milioni del 2023, con una crescita del 33,8%. Il risultato netto, interamente di competenza del Gruppo, si traduce in undi 10,8 milioni contro i 6,8 milioni di euro del 30 giugno 2023, con una crescita del 58%.Ladel Gruppo al 30 giugno 2024 è negativa per 6,9 milioni di euro contro una Posizione Finanziaria Netta positiva di 8,4 milioni al 31 dicembre 2023."I risultati dei primi sei mesi del 2024 - dichiara l'- restituiscono undal punto di vista dei risultati gestionali, che beneficiano del pieno superamento della pandemia, con oltre 2 anni di anticipo rispetto alle previsioni. Questi risultati si sposano con un significativo avanzamento lato realizzazione degli investimenti infrastrutturali, con i primi risultati già visibili nell'area controlli di sicurezza"."Per effetto della forte ripresa del traffico, nella stagione estiva ben superiore alle attese - ha aggiunto Ventola - a causa dei picchi giornalieri e dell'impatto dei cantieri in corso,, per noi obiettivo fondamentale. Le misure operative adottate hanno consentito una mitigazione dei disagi legati ai cantieri ed ai lavori che termineranno nel 2025. Al tempo stesso, avendo ENAC approvato la nostra richiesta di passaggio ad aeroporto coordinato, a partire dalla fine di ottobre 2024 beneficeremo di una programmazione dei voli ottimizzata per un conseguente miglioramento dei livelli di servizio già nel breve termine".