Unidata, utile netto 2024 sale a 8,6 milioni, distribuirà dividendo

Unidata

(Teleborsa) -, operatore di telecomunicazioni, cloud e servizi IoT quotato sul mercato Euronext Milan – Segmento STAR, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Renato Brunetti, ha esaminato e approvato il progetto ditotali consolidati, pari a 101,3 milioni di euro, risultano in crescita (+9%) rispetto all’esercizio 2023 (93,3 milioni)., calcolato al netto di costi straordinari pari a circa 0,4 milioni (€ 2,0 milioni nel 2023), risulta pari a circa 27,4 milioni (+12% rispetto a 24,4 milioni nel 2023) con un EBITDA Margin Adjusted pari al 27,1% (26,1% nel 2023)., pari a 15,9 milioni, ha registrato un incremento del 29% rispetto al 2023 (12,3 milioni) con un EBIT Margin pari al 15,7% (13,2% nel 2023)., in crescita di circa il 28% rispetto al risultato registrato nel 2023 (6,7 milioni).IlS.p.A. chiude con unrispetto ai 6,8 milioni dell’esercizio precedente. I risultati del Bilancio Separato sono superiori rispetto a quelli del Bilancio Consolidato per effetto del consolidamento della Società del Gruppo Unisabina.Il Consiglio di Amministrazione propone di: 524.754 euro ad incremento della Riserva legale, 302.584 euro da destinare a, escluse le azioni proprie) e 9.667.733 da riportare al successivo esercizio.