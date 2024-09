Angel Studios si quoterà a Wall Street tramite SPAC: valutata 1,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) -, società di media statunitense e studio di distribuzione cinematografica, ha stipulato un accordo definitivo per diventare una società quotata in Borsa tramite una combinazione aziendale con laAlla chiusura della transazione, si prevede che le azioni ordinarie di Classe A della società combinata saranno quotatecon il simbolo "AGSD".Angel Studios è guidata dal co-fondatore e CEO, che continuerà a guidare la società dopo la chiusura della transazione.A marzo 2023, Angel Studios ha distribuito il suo primo film per le sale cinematografiche,, incassando circa 13,5 milioni di dollari al botteghino. Il film successivo di Angel Studio,, ha incassato circa 250 milioni di dollari al botteghino ed è diventato uno dei 10 film con il maggior incasso negli Stati Uniti quell'anno.La transazione valuta la società combinata a un valore pro forma di. Gli attuali azionisti di Angel Studios trasferiranno il 100% del loro capitale in Angel Studios nella società combinata.