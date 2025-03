Island valutata 4,8 miliardi di dollari nell'ultimo round d'investimento

Island, società Enterprise Browser, ha annunciato un round di finanziamento di serie E da 250 milioni di dollari. Ciò porta la valutazione di Island a 4,8 miliardi di dollari in meno di cinque anni dalla sua fondazione nel 2020.



Coatue Management ha guidato il nuovo finanziamento, con diversi investitori esistenti che hanno partecipato al round. Island ha ottenuto circa 730 milioni di dollari in investimenti esterni fino ad oggi.



"Enterprise Browser aggiorna i browser Web da un pacchetto software dedicato per i consumatori a una soluzione pronta per l'azienda, aggiungendo valore ai knowledge worker, ai dipartimenti IT e ai team di sicurezza. Island migliora la produttività, semplifica lo stack IT, riduce la complessità e integra la sicurezza - ha affermato Mike Fey, CEO e co-fondatore di Island - Organizzazioni di tutte le dimensioni e settori hanno reso Island la pietra angolare delle loro iniziative di modernizzazione IT. Il nuovo finanziamento aiuterà a scalare lo sviluppo dei nostri prodotti e l'acquisizione di talenti per soddisfare le esigenze IT esigenti e in continua evoluzione delle aziende".



Island ha circa 500 dipendenti, di cui oltre 200 nello sviluppo e nell'ingegneria dei prodotti. Island è uscita dalla modalità stealth nel febbraio 2022. Da allora, l'azienda ha conquistato 450 clienti, con un fatturato ricorrente annuale più che raddoppiato ogni anno successivo.

