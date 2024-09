Eventi e scadenze dell'11 settembre 2024

Venerdì 06/09/2024

Lunedì 09/09/2024

Mercoledì 11/09/2024

Aeroporto di Bologna

Avio

Beghelli

Bifire

Caleffi

Cellularline

Culti Milano

El.En

Esprinet

Unidata

(Teleborsa) -- Il mondiale degli sport a rotelle arriva per la prima volta in Italia e vedrà oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Ci saranno 12 sport diversi, dallo skateboarding al freestyle fino allo skatecross e al pattinaggio artistico, l'hockey pista e il roller derby- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno strategie e casi di successo in eventi in presenza e digitali. L'evento di apertura, "ESG investing and Sustainable Growth: moving forward", sarà inaugurato dall'AD di Euronext, Stéphane Boujnah. Seguiranno interventi di oltre 20 rappresentanti C-Level di aziende e istituzioni finanziarie come Assicurazioni Generali, CDP, ENI e Snam- Cagliari - Il ministro Calderone, accoglierà i Ministri del Lavoro e dell’Occupazione di Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, oltre al Commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, il DG dell'OIL, il Direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell'OCSE, i rappresentanti di Business 7 e Labour 7 e i rappresentanti di Civil 7, Women 7 e Youth 7- Turismo internazionale dell'Italia- Si svolge a Budapest l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso10:00 -- conferenza stampa di presentazione della 42esima edizione di Macfrut, Fiera della filiera internazionale dell’ortofrutta. Intervengono, tra gli altri, Matteo Zoppas (Presidente Agenzia Ice) e Renzo Piraccini (Presidente Macfrut)10:00 -- Esportazioni delle regioni italiane Gen.- Giu. 2024- Asta BOT- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024- CDA: Relazione semestrale- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2024 volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale al 30/06/2024- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti