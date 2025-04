Cellularline, riepilogo periodico su azioni proprie

Cellularline

Cellularline

(Teleborsa) -ha comunicato, nell'ambito dell’autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, di averdal 14 al 17 aprile 2025, complessive, al prezzo medio ponderato di 2,50421 euro per uncomplessivo diAl 18 aprile l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet detiene direttamente 945.916 azioni proprie, pari al 4,32553% del capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, sostanzialmente invariata la seduta per, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.