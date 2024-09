G7 Agricoltura, Lollobrigida: vogliamo spiegare l'Italia in modo semplice

(Teleborsa) - Il ministro dell'Agricoltura,, ha annunciato che nel documento finale delsaranno presenti "la" – "la libertà di produrre e decidere cosa mangiare, che può essere garantita a tutti" –. e il "", "quello che vede l'Italia competitiva sul piano del valore aggiunto". Abbiamo fatto aggiungere, due elementi per un'agricoltura più redditizia e sostenibile: i semi, che rappresentano l'intero patrimonio perqualitativamente migliori, e un progetto sulla formazione", ha aggiunto il ministro nel corso delladi presentazione del G7 che si svolgerà a Siracusa dal 26 al 28 settembre.Lollobrigida ha fatto sapere che a inaugurare, l'esposizione che si tiene in contemporanea al G7 agricoltura, sarà la presidente del Consigliosabato 21 settembre. Interverranno poi, oltre al ministro Lollobrigida, anche il presidente del Senato,, e il presidente della Regione Siciliana,Il ministro ha poi parlato deiaffrontati dal Governo per organizzare il G7 Agricoltura. "I costi saranno particolarmente ridotti, perché quelli che vengono ad Ortigia investono del loro. La scelta del luogo ci aiuta ad avere una, le aziende vengono gratuitamente e realizzano i loro stand investendo molto", ha garantito. "Il– ha spiegato – sarà nettamente superiore a quello che investe il ministero sia per il G7 sia per Expo. A consuntivo valuteremo i costi finali e saranno messi a disposizione di tutti"."Sarà un G7 aperto e inclusivo" e l’Expo Divinazione sarà "una vetrina per mostrare al mondo", ha dichiarato Lollobrigida. "Con questo G7– ha sottolineato –. Abbiamo sceltoperché quasi tutto ciò che è passato in Italia ha lasciato il segno in quel piccolo lembo di mondo. L'abbiamo scelta prima dell'emergenza, ma anche questo fattore sarà protagonista nell'ambito dell'Expo". Scienza e innovazione in agricoltura per l'adattamento ai, nuove generazioni protagoniste del cambiamento del settore, la pesca e l'acquacultura e lo sviluppo dell'agricoltura nel continente africano. Questi i temi che saranno al centro del G7.Dal 21 al 29 settembre Ortigia ospiterà più dianimati dalla partecipazione di oltre 10 Ministri ad esponenti delle istituzioni e del mondo agricolo. Un'occasione unica per riflettere, confrontarsi e trovare le soluzioni migliori per tutelare ildella nostra Nazione, salvaguardare le identità e le tradizioni dei territori scolpiti dal lavoro dell'uomo e offrire a chi opera nel settore agricolo certezze di un reddito adeguato. Saranno presenti circae più diin rappresentanza delle eccellenze nazionali dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e del settore vivaistico/forestale, nonché delle tecnologie innovative connesse a pesca e agricoltura, oltre a stand istituzionali e delle Forze dell’Ordine.