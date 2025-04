Educazione finanziaria, Zurich lancia Money Mindset: la campagna digitale che parla ai più giovani

(Teleborsa) - Promuovere la cultura finanziaria in modo semplice, accessibile e vicino al linguaggio delle nuove generazioni. È questo l'obiettivo dila campagna di educazione finanziaria lanciata dasui social e online. La campagna, con un tono di voce ironico e coinvolgente, è pensata per sensibilizzare anche le generazioni più giovani sul tema dell'educazione finanziaria, affiancandoli nella costruzione di un rapporto più consapevole con il denaro per sviluppare il proprio Money Mindset.Una serie disaranno pubblicati sui canali Instagram e Facebook di Zurich Italia e sul sito della compagnia e su Youtube. Ogni episodio propone consigli pratici per gestire al meglio il proprio denaro, il risparmio e il budget personale, utilizzando un approccio originale: i contenuti si ispirano a concetti provenienti da diversi ambiti come la fisica, la chimica e le neuroscienze per spiegare in modo intuitivo e coinvolgente i meccanismi che influenzano le nostre decisioni economiche.Il lancio del progetto arriva in un momento cruciale: oggi, in Italia, solo un giovane su tre riesce a rispondere correttamente alle domande sui concetti base della finanza. È quanto emerge da una recenteche fotografa una generazione attenta alle spese quotidiane ma poco incline a pianificare il futuro, con conoscenze economiche ancora troppo fragili. Mentre i social media si affermano come principale canale di informazione, cresce l'urgenza di iniziative capaci di parlare lo stesso linguaggio dei giovani."La campagna si inserisce nel percorso già avviato da Zurich e Zurich Bank sul fronte dell'educazione finanziaria e ne rappresenta un'evoluzione: un nuovo format digitale, – ha commentato– pensato per parlare in modo diretto alle nuove generazioni e rendere la gestione del denaro più semplice, concreta e accessibile a tutti. Con uno stile comunicativo chiaro, dinamico ed ironico, questa campagna di financial literacy nasce per parlare soprattutto ai più giovani, accompagnarli nella costruzione di un rapporto più consapevole con il denaro e aiutandoli a sviluppare il proprio Money Mindset".