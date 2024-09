Intelligenza Artificiale per le imprese italiane: dalla teoria alla pratica

(Teleborsa) - Durante la cinquantesima edizione del Forum organizzato da The European House Ambrosetti aè stato presentato lo studio, realizzato dain collaborazione con. Lo studio nasce come follow up della prima indagine relativa alle potenzialità della AI generativa per le imprese, presentata durante la scorsa edizione del Forum. Il nuovo studio indaga come le aziende hanno reagito alla novità rappresentata dalla AI generativa ed in che misura sono riuscite ad adottare questo strumento, e sottolineache posizioni l'Italia come leader nell'innovazione AI.Le evidenze emerse dallo studio presentano unaper le imprese., amministratore delegato di Microsoft Italia, ha infatti dipinto undell'impatto dell'intelligenza artificiale generativa, sottolineando come "la totalità delle aziende che abbiamo testato abbia applicato o stia applicando l'intelligenza artificiale, con un conseguente” che, se, in alcuni casi supera il 20%”., ha affermato Esposito, "ci aiuta a, amplificando le nostre capacità". L'amministratore delegato ha poi evidenziato come questa tecnologia stia b, ma in modo positivo: "Alcuni lavori cambieranno, altri si evolveranno, ma il saldo netto sarà positivo". L’aumento di produttività derivante dalla AI sarà soprattutto, che dovrebbe portare nel 2040 ad un gap di 3,7 mln di lavoratori, dato da un numero sempre maggiore di persone che andranno in pensione, circa 10 milioni, a fronte di un numero di nuovi lavoratori, pari a meno di 6,3 milioni, insufficiente a sopperire alle uscite per via della crisi demografica.L’AI è quindi una necessità, non solo per restare competitivi con il resto del mondo, ma anche per mantenere produttivo il sistema paese. La buona notizia è che lee gli investimenti per entrare nel mondo della AI, anche a livello industriale, non sono assolutamente proibitivi. Esposito ha sottolineato infatti come il, rendendolo accessibile anche alle piccole e medie imprese., ha spiegato, "e il". L’AI generativa è infatti utilizzata ampiamente per, aumentando sensibilmente la produttività dei lavoratori. Se alcune applicazioni di intelligenza artificiale, come la Data Analysis e i Big Data, richiedono investimenti in formazione e strumenti specifici (che in realtà, è bene specificarlo, diventano sempre meno onerosi), l’AI generativa richiede invece un, e porta aumenti di produttività, secondo lo studio, in tempi estremamente rapidi, richiedendo investimenti tutt’altro che importanti. Gliinoltre sono tutti, quindi il rischio legato all’investimento è quasi a zero.A sostegno di questa tesi, Esposito ha citatodi aziende italiane che stanno già sfruttando l'AI per migliorare i propri processi e prodotti, come, azienda che agevola le esportazioni di aziende estere in Italia, che è riuscita ad ottimizzare e velocizzare le proprie procedure interne grazie alla AI, oppure come il, che ha addestrato un modello AI per riconoscere le etichette dei vini “certificati” e contrastare l’italian sounding.Nonostante le opportunità, Esposito ha sottolineato. "L'Italia deve continuare a investire nella ricerca e nello sviluppo di grandi modelli linguistici", ha affermato, "ma allo stesso tempo le aziende devono capire dove posizionarsi nella catena del valore per cogliere le opportunità offerte da questa tecnologia"., con il 63% degli imprenditori che riconosce che le competenze in merito non sono ancora sufficientemente diffuse. Il problema deriva anche da una: l'Italia occupa il settimo posto in Europa per i programmi di studio dedicati all'AI, in un contesto europeo comunque fortemente in ritardo rispetto a Cina, India, Stati Uniti e Regno Unito. Questo divario posiziona il nostro paese solo alper la diffusione di competenze legate all'AI. Questa tendenza non solo indebolisce la capacità di innovazione dell'Italia, ma mette anche a rischio la sua competitività futura.Ilè trasversale e non riguarda solo le aziende ma anche le istituzioni. Questoin Italia drasticamente. Nel 2023 solo il 4% dello sviluppo globale dei modelli di AI Generativa (i cosiddetti “Foundation Model”) proviene dall’Europa, mentre dagli Stati Uniti, che sono in testa, ne proviene il 69%; questo dato diventa ancora più drammatico se si pensa che i foudation model disponibili nel 2022 erano 72, mentre nel 2023 erano 149: una crescita a tripla cifra a cui l’Europa praticamente non ha contribuito. L'ecosistema AI italiano si classifica di conseguenza alup, mentre solo due università italiane sono classificate tra le prime 70 a livello mondiale per i programmi di studio sull'AI.rappresenta una, che sta trasformando profondamente il modo in cui lavoriamo e facciamo business. Secondo lo studio, le imprese italiane hanno un'per sfruttare questa tecnologia e migliorare la propria competitività a livello globale, ma è, che devono assumere un ruolo strategico nel coordinamento dello sviluppo e della crescita dell'AI, integrandola nella programmazione economica e industriale di medio-lungo periodo. Tali istituzioni possono giocare un ruolo importante nele dello sviluppo futuro del Paese, rafforzandone la competenza e il potenziale, in un contesto globale che sfrutta sempre di più l’avanzamento tecnologico come strumento