Urso: rifinanziamento della Sabatini e nuove misure per le PMI in arrivo

(Teleborsa) - "L'impegno è distrumento molto utilizzato e apprezzato dalle piccole imprese. Inoltre stiamo lavorando al Codice degli incentivi che arriverà nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri". Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso al question time di oggi alla Camera."E'e posso inoltre annunciare che quest'anno vedrà la luceprevisione prevista in un dispositivo di legge del 2011 e mai realizzata dai governi nei 13 anni precedenti", ha sottolineato il ministro.