Dazi, Urso: reazione nel segno della prudenza, "non farci male da soli"

(Teleborsa) -perché come ha detto la stessa Ursula von der Leyen qualche giorno fa pubblicamente: se i dazi annunciati dagli Stati Uniti fossero realmente applicati, noi avremmo un impatto negativo sulla crescita europea dello 0,3%, complessivamente, poi ci sono alcuni Paesi che potrebbe avere l'impatto maggiore, questi anche in Italia, e altri Paesi hanno uno minore". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy,nel suo intervento all'incontro promosso all'Unione industria di Parma da Federalimentare in occasione della Giornata nazionale del made in Italy."Ma se noi applicassimo i dazi che l'Unione Europea intende applicare, l'impatto negativo aumenterebbe allo 0,5% - ha spiegato Urso - Cioè l'impatto negativo sulla crescita delle misure daziali ammonterebbero allo 0,3%. L'impatto negativo delle contromisure annunciate dall'Europa nei confronti dell'America avrebbe una ricaduta negativa sull'Europa che porterebbe questo danno allo 0,5%. Ci faremo male da soli"."Quindi cautela - ha auspicato il ministro -magari esistono altri strumenti, qualcuno l'abbiamo suggerito all'Europa per evitare di rispondere a dazi con dazi, che magari possono avere più effetto sulla decisione del governo americano perché più incisive alla tutela del mercato europeo e delle imprese europee". "Ragioniamo con responsabilità e cautela per utilizzare misure cheha concluso il ministro.