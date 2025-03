Urso: "Difendere i consumatori è una priorità, l'Italia ha reagito meglio alla crisi inflazionistica"

(Teleborsa) - "Difendere i consumatori è una priorità politica. Grazie alle misure adottate dal governo,in modo più efficace rispetto a molti partner europei". Lo ha dichiarato il ministro per le Imprese e il Made in Italy,, durante il convegno organizzato dal Mimit per celebrare il, in concomitanza con la"Abbiamo raggiunto questi risultati - ha aggiunto - anche grazie a interventi mirati come il, le misure contro il caro voli e quelle per contrastare il caro benzina. è questa la politica di tutela dei cittadini che intendiamo portare avanti". "Questo è un governo serio che- ha detto - ivi compresa quella di poter prevedere, e sarà portata in Parlamento nel momento in cui ci dovessere essere effettivamente la necessità, una riprogrammazione del Pnrr su alcune misure che non hanno dato l'esito soddisfacente o che ci aspettavamo".