Dazi Trump, il contraccolpo per l'economia porterebbe Fed e BCE a tagliare di più

Barclays

(Teleborsa) - Glial 60% e al 10% sulle importazioni di beni dalla Cina e dal resto del mondo, rispettivamente, come proposto dall'ex presidente, "rappresenterebbero un'escalation significativa delle restrizioni commerciali" e ", con conseguenze che vanno ben oltre la guerra commerciale USA-Cina del 2018-19". Lo affermano gli analisti diin una ricerca sul tema.Supponendo una ritorsione simmetrica da parte di tutti i partner commerciali degli Stati Uniti, ma tenendo conto di diversi effetti di fiducia, viene stimato che l', rispettivamente, nei primi 12 mesi. Stati Uniti e Cina sono principalmente colpiti dall'impatto diretto attraverso il canale commerciale, mentre per l'Eurozona gli effetti negativi sulla fiducia svolgono un ruolo significativo.Secondo Barclays,, soprattutto negli Stati Uniti, di circa 0,9 punti percentuali, poiché lo shock negativo dell'offerta dovuto a tariffe più elevate aumenta i prezzi. Quindi tornerebbe a scendere, dopo che gli aumenti delle tariffe hanno attraversato i prezzi e poiché la domanda si indebolisce nel tempo. Nell'Eurozona, gli effetti inflazionistici sarebbero molto più limitati (0,1%), mentre in Cina l'effetto dei prezzi di importazione più elevati sarebbe più che compensato da una domanda molto più debole (-0,1%).Larispetto allo scenario di base senza aumenti tariffari, con l'aumento dell'inflazione, viene spiegato. "Ma con l'indebolimento dell'attività, tra l'incertezza della politica commerciale e le condizioni finanziarie più restrittive, ci aspetteremmo che la Fed allentasse i tassi di riferimento in modo più aggressivo, forse fino a 100 punti base - si legge nella ricerca - Pensiamo che la BCE inizialmente manterrebbe i tassi in linea con lo scenario base senza tariffe, ma poi abbasserebbe i tassi di riferimento di 50 punti base in più con l'indebolimento dell'attività".Per l'economia statunitense, più grande e chiusa, l'effetto negativo a breve termine probabilmente si dissiperebbe più facilmente negli anni successivi. Potrebbe essere, più dipendenti dalle esportazioni, soprattutto se la tensione commerciale globale dovesse aumentare oltre gli iniziali aumenti tariffari statunitensi: ad esempio, il resto del mondo potrebbe imporre tariffe come protezione contro i flussi di merci cinesi deviati a causa degli elevatissimi dazi statunitensi, fa notare Barclays.L'imposizione dei maxi dazi proposti da Trump avvantaggerebbero il, in particolare rispetto alle valute delle economie che registrano grandi surplus rispetto agli Stati Uniti. Gli analisti stimano un aumento diretto del dollaro di almeno il 3-4% (ipotizzando grandi elasticità di sostituzione delle importazioni).Per le azioni statunitensi, i dazi proposti da Trump creerebbero un freno del 3,2% sull'EPS 2025, con un ulteriore colpo dell'1,5% da misure di ritorsione. I settori dei materiali, discrezionali, industriali, tecnologici e sanitari sono probabilmente i più a rischio.Una guerra tariffaria a tutto campo con rappresaglie può portare a un freno single-digit sulla crescita degli EPS europei.sembrano essere i più a rischio, così come settori come beni strumentali, automobili, bevande e prodotti chimici.