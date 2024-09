Eventi e scadenze del 12 settembre 2024

Venerdì 06/09/2024

(Teleborsa) -- Il mondiale degli sport a rotelle arriva per la prima volta in Italia e vedrà oltre 12.000 tra atleti, tecnici e delegazioni provenienti da 100 Paesi del mondo. Ci saranno 12 sport diversi, dallo skateboarding al freestyle fino allo skatecross e al pattinaggio artistico, l'hockey pista e il roller derby- Milano, Palazzo Mezzanotte - Settimana dedicata alla Finanza Sostenibile dove esperti e opinion leader condivideranno strategie e casi di successo in eventi in presenza e digitali. L'evento di apertura, "ESG investing and Sustainable Growth: moving forward", sarà inaugurato dall'AD di Euronext, Stéphane Boujnah. Seguiranno interventi di oltre 20 rappresentanti C-Level di aziende e istituzioni finanziarie come Assicurazioni Generali, CDP, ENI e Snam- Cagliari - Il ministro Calderone, accoglierà i Ministri del Lavoro e dell’Occupazione di Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, oltre al Commissario europeo per il Lavoro e i Diritti sociali, il DG dell'OIL, il Direttore per l'Occupazione, il Lavoro e gli Affari sociali dell'OCSE, i rappresentanti di Business 7 e Labour 7 e i rappresentanti di Civil 7, Women 7 e Youth 7- Si svolge a Budapest l'evento organizzato da EUROFI improntato sugli sviluppi della regolamentazione finanziaria e sulle possibili implicazioni dei trend macroeconomici e industriali in corso- Campus Luiss Guido Carli, Roma - Conferenza internazionale congiunta di due giorni sul Diritto Finanziario organizzata in collaborazione con l'Università di Tor Vergata di Roma e la University of Luxembourg. Partecipa, tra gli altri, il ministro Giancarlo Giorgetti- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio10:00 -- Il mercato del lavoro - II Trimestre 202410:30 -- Comin & Partners, Milano - Presentazione dello studio condotto da Sopra Steria Next in collaborazione con Ipsos, per comprendere le percezioni e le aspettative degli italiani riguardo lo stato del processo di digitalizzazione, con un focus specifico dedicato all’AI11:00 -- Dazio, Milano - Evento di lancio del movimento di e per le donne, creato da Pantene con l'Università Luiss e il suo centro di ricerca Luiss X.ITE, per invitare tutte le donne a riflettere sull'importanza di prendersi cura di sé ogni giorno, attraverso piccole e semplici azioni quotidiane11:00 -- Presentazione della Relazione sull'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia a fronte del tragico incidente ferroviario di Brandizzo del 30 agosto 2023. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana.11:00 -- Sanremo - Imperia - Il Presidente Mattarella sarà alla 47ª Tavola Rotonda su questioni attuali di Diritto internazionale umanitario, dal titolo "Dalla battaglia di Solferino del 1859 alle Convenzioni di Ginevra del 1949: sfide e prospettive future del Diritto internazionale umanitario" ed altri impegni14:15 -- Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassi14:45 -- Conferenza stampa del Presidente Christine Lagarde15:45 -- Pubblicazione delle nuove previsioni macroeconomiche dell'eurozona17:00 -- Istrana - Il Presidente Mattarella sarà alla Cerimonia del rientro dagli Stati Uniti d'America e dal Canada, della Pattuglia Acrobatica Nazionale17:45 -- Cerimonia di inaugurazione della nuova pista di volo dell’Aeroclub Bergamo, situata nell’area nord del sedime aeroportuale, che è stata oggetto di lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dalla società SACBO. Saranno presenti i presidenti di SACBO e dell'Aeroclub Bergamo- Asta medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione delle Informazioni Periodiche Aggiuntive relative terzo trimestre che si chiuderà il 31 luglio 2024- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale