Eventi e scadenze: settimana del 10 marzo 2025

(Teleborsa) -- Le sedute plenarie rappresentano la sede in cui i membri del parlamento europeo partecipano al processo decisionale e comunitario. In queste sessioni i deputati si riuniscono formalmente per far valere le proprie posizioni presso la Commissione e il Consiglio- Riunione informale dei ministri della Ricerca a Varsavia- Bruxelles - Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (Politica sociale)- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone- European University Institute, Firenze - Convegno organizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con la Florence School of Banking and Finance (FBF) dello European University Institute. Questa conferenza riunisce accademici, responsabili politici e industrie. Partecipa Paolo Angelini, Vice Direttore Generale della Banca d'Italia- Sede Nazioni Unite, New York - Principale forum globale dedicato alla promozione della parità di genere e all'empowerment femminile e dal 1995 verifica l'attuazione degli obiettivi fissati nella Conferenza di Pechino e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati alle donne. Ai lavori partecipano governi, ONG e attivisti per discutere politiche e iniziative concrete- Comunicazione Medio-Lungo- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Pubblica l'outlook sull'energia- Auditorium Parco della Musica, Roma - 12ª edizione del grande appuntamento annuale dei consulenti finanziari, ideato da ANASF. Interverranno, tra gli altri, il presidente Luigi Conte e il sottosegretario Ministero economia e finanze, Federico Freni. Parteciperanno esponenti del mondo politico, istituzionale finanziario e accademico- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipa il ministro Giancarlo Giorgetti e il vicepresidente della BCE, Luis de Guindos- L'economia italiana in breve; Turismo internazionale dell'Italia; Banche e moneta: serie nazionali- Palais des Festivals, Cannes - Fiera internazionale di riferimento per i settori real estate, edilizia e immobiliare, che riunisce investitori, sviluppatori, urbanisti, architetti e altri professionisti del real estate per discutere le ultime tendenze di mercato, presentare progetti innovativi e favorire opportunità di business globali- Veronafiere - 4ª edizione della grande fiera punto di riferimento per il trasporto, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità. Organizzata da ALIS con Veronafiere, evento di riferimento per i principali player italiani ed internazionali, con la partecipazione di numerosi membri del Governo e delle Istituzioni oltre alle principali imprese di trasporto stradale, marittimo e ferroviario- Auditorium della Tecnica, Roma - Evento di In Fieri, organizzato da Mirumir che promuove il dibattito sullo stato e sulle prospettive dell'energia geotermica, stimolando il confronto fra istituzioni, ricerca, industria, professionisti e territori. Interverranno, tra gli altri, Paolo Angelini (Amministratore Unico In Fieri) e il ministro Gilberto Pichetto Fratin09:00 -- Palazzo Mezzanotte, Borsa Italiana - Conferenza sulla Corporate Governance organizzata da Assonime con l'OECD, dedicata quest'anno a "Corporate Governance and Capital Market for competitive and sustainable Europe". Parteciperanno, oltre a una rappresentanza di istituzioni ed imprese italiane ed europee, il Sottosegretario Federico Freni, Yoshiki Takeuchi, Deputy Secretary-General OECD e Ugo Bassi, ?Direttore DG FISMA della Commissione Europea15:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontrerà il Primo Ministro del Regno di Danimarca, Mette Frederiksen, a Palazzo Chigi- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31/12/2024- CDA: Progetto di Bilancio d’esercizio della Capogruppo e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo- CDA: Approvazione Progetto di Bilancio 2024 e aggiornamento Piano Industriale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso al 31.12.2024- Milano, Auditorium Bezzi Banco BPM - 3 edizione dell'evento organizzato da ABI e ABIEventi per consolidare e valorizzare gli interventi svolti dal settore bancario e da altre realtà imprenditoriali a favore delle politiche di Diversità (D) e Inclusione (I) nella finanza- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio09:30 -- Francoforte - Conferenza organizzata da Institute for Monetary and Financial Stability alla Goethe University. Partecipano, tra gli altri, Christine Lagarde (presidente BCE) e Philip Lane (membro del Comitato esecutivo della Banca centrale europea)15:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni incontrerà il Primo Ministro del Regno dei Paesi Bassi, Dick Schoof, a Palazzo Chigi- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Annuale e convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31/12/2024- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2024 e della proposta di destinazione degli utili- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31/12/2024- Appuntamento: Conference Call con analisti e investitori per presentare i risultati del Gruppo al 31 dicembre 2024 - CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della Relazione Annuale Integrata e Bilancio Consolidato e del Progetto di Bilancio d’Esercizio della Capogruppo al 31 dicembre 2024- CDA: Analisi del progetto di bilancio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Esame ed approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria annuale esercizio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Napoli - 3ª edizione di Feuromed, organizzato dal quotidiano l'Altravoce. Parteciperanno Ministri, tra i quali Tajani, Urso e Bernini, Presidenti di Regione, rappresentanti delle istituzioni nazionali, europee e del Mediterraneo allargato, leader delle maggiori imprese italiane, esperti e docenti. Focus principale dell'evento sarà la ricerca di un modello mediterraneo per l'Intelligenza artificiale- Città del Capo, Sud Africa - Ottavo vertice tra i leader dell'UE e del Sud Africa. L'UE sarà rappresentata dal presidente del Consiglio europeo António Costa, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il Sud Africa sarà rappresentato dal presidente Cyril Ramaphosa- Napoli - XXVIII edizione dell'evento annuale rivolto all'intera rete del turismo, registrando la presenza di oltre 22.000 visitatori professionali. La manifestazione ospita circa 500 espositori distribuiti su una superficie espositiva di 20.000 mq. Saranno presenti tutti i big del Turismo: Tour Operators, Compagnie Aeree, Compagnie di Navigazione, Crociere, Enti del Turismo Internazionali, Regioni, Hotel, Catene Alberghiere.- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Asta Medio-Lungo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2024- CDA: Approvazione della Relazione Annuale 2024 comprendente il progetto di Bilancio, il Bilancio consolidato e Rendicontazione di Sostenibilità- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione Progetto di bilancio Cembre Spa e Bilancio consolidato al 31.12.2024 (Relazione finanziaria annuale)- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2024- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Dopo la riunione del Consiglio di Amministrazione, seguirà la presentazione dei risultati economico finanziari agli analisti e alla comunità finanziaria - CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’esercizio e di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo ad analisti finanziari e investitori istituzionali - CDA: Relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio 2024 e proposta di destinazione degli utili- Appuntamento: Partecipazione al J.P. Morgan European Opportunities Forum, organizzato da J.P. Morgan- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio e del Bilancio consolidato al 31.12.2024, nonché della Dichiarazione di sostenibilità- Appuntamento: Risultati consolidati al 31 dicembre 2024 - Diffusione comunicato stampa alle h 7.00 e Conference call con gli analisti alle h 12.00- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e della Relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2024, della Politica di Remunerazione, della Convocazione dell’Assemblea e della Dichiarazione non Finanziaria- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e bilancio consolidato chiusi al 31 dicembre 2024- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del Progetto di Bilancio d’Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024- Finanza pubblica, fabbisogno e debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia; Mercato finanziario; Debito delle Amministrazioni centrali; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche09:00 -- SDA Bocconi, Auditorium grande, Milano - Giornata di studio organizzata da Consob e Università Bocconi, in occasione del 50° anniversario della nascita dell'Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari in Italia. Saluti istituzionali di Francesco Billari, Rettore Università Bocconi, Paolo Savona, Presidente Consob e Piergaetano Marchetti, Professore Emerito Università Bocconi. Relazione introduttiva di Federico Freni, Sottosegretario di Stato- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della bozza di bilancio civilistico e consolidato al 31/12/2024 e relativa conference call alle ore 16:00- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati - CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio d'esercizio al 31/12/2024- CDA: Progetto di Bilancio 2024- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria per la presentazione dei risultati di periodo - CDA: Approvazione del progetto di bilancio 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Progetto di Bilancio 2024 e Bilancio Consolidato Integrato