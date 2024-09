Innovatec, assemblea approva scissione di Haiki+ per quotazione in Borsa

Innovatec

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha, proporzionale e inversa di Innovatec in favore della società beneficiaria, interamente controllata da Innovatec.La scissione si pone come obiettivo la separazione della gestione (i) delle attività e passività inerenti all'attività della(Ramo EC) che saranno assegnate ad Haiki+ per effetto della scissione, e (ii) delle attività e passività inerenti all'attività della business unit Efficienza Energetica e Rinnovabili, che saranno invece mantenute nella titolarità di Innovatec.La società beneficiariadelle proprie azioni e dei warrant alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. A seguito della scissione, le azioni di Innovatec continueranno ad essere negoziate su EGM.I soci hanno anche approvato, su proposta del CdA, lada 7 a 6 membri, a seguito delle dimissioni del consigliere delegato Pietro Colucci.