Medicina e Odontoiatria: pubblicata la prima graduatoria per l'anno accademico 2024/25

(Teleborsa) - Dopo mesi di attesa, è stataper l'anno accademico 2024/25 nelle università statali italiane. La graduatoria include tutti i candidati con il miglior punteggio ottenuto nei test svolti a maggio e luglio. Quest'anno ha segnatoil sistema adottato nel 2023, e potrebbe essere l'ultima prova d'ingresso prima di un nuovo modello di selezione annunciato dal ministro Bernini.Ilsebbene il requisito per accedere fosse di 20 punti su 90, gli esperti stimano che la vera soglia minima potrebbe aggirarsi tra i 75 ei 78 punti, dati la possibilità di prepararsi con largo anticipo attraverso simulazioni fornite dal MUR. Icon oltre 50.000 candidati che hanno affrontato la prova, soprattutto quella del 28 maggio.Il processo di assegnazione dei posti prevede diverse fasi di scorrimento della graduatoria, con quattro chiavi di stato:. Ogni candidato dovrà monitorare con attenzione le mail per confermare o rifiutare l'iscrizione entro i tempi stabilità, pena la perdita del diritto di immatricolarsi.Un'ulteriore novità riguarda i cosiddettigli studenti di quarto anno delle superiori che nel 2023 avevano partecipato alla prova con il sistema TOLC-MED. A causa della riforma, questi studenti rischiavano di non poter sfruttare i risultati ottenuti, ma grazie alle pressioni ricevute, il Ministero ha deciso di riservare loro circa 2.500 posti.