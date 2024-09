Scatto in avanti di TIM, assist da report BofA

Telecom Italia

(Teleborsa) - Ottima performance perche scambia in rialzo del 7,33%.A fare da assist al titolo della compagnia telefonica, contribuisce la promozione giunta da BofA. Gli esperti dell'ufficio studi hanno confermato la"buy" sul gruppo, che, dopo la cessione di Netco "si può concentrare sugli investimenti e sulla crescita". Quanto algli analisti indicano un prezzo obiettivo di 34 centesimi per le azioni ordinarie e 41 per le risparmio.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dellapiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Lo scenario di breve periodo dievidenzia un declino dei corsi verso area 0,2319 Euro con prima area di resistenza vista a 0,2472. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,2222.